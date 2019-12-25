Стало известно об угрозе взрыва в самолете, следующем из Петербурга в Нур-Султан

Самолёт по итогу благополучно приземлился.

Неизвестный сообщил о возможном взрыве на рейсе Air Astana, следовавшем по маршруту Петербург – Нур-Султан. Информацией поделился РИА Новости.

В 0:45 18 ноября (21:45 мск 17 ноября) в колл-центр Air Astana поступила информация о возможном взрыве в самолете, который направлялся в Пулково.

В 2:49 (23:49 мск 18 ноября) борт благополучно приземлился. Иные подробности инцидента пока не раскрываются.

Накануне в Пулково приземлился самолёт, не долетевший до Пскова.

Фото: Piter.tv