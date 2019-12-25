Термогелиокс впервые испробовали в институте имени Склифосовского.

Стало известно о применяемой только в России технологии лечения коронавируса. О нем рассказал академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу Православие.RU. Специалист пояснил, что медики начали использовать технологию разогревания смеси гелия и кислорода - термогелиокс. Этим методом медики пользуются в особо тяжелых случаях с пациентами, у которых диагностирован COVID-19. Метод действенен на стадии вирусно-бактериальной пневмонии.

Тогда в кровь уже не поступает кислород, из крови не выделяется углекислота и далее не элиминируется прокомментировал эксперт

Александр Чучалин объяснил, что пациентам необходимо помогать выравнивать "транспорт" кислорода в организме, а также помогать элиминировать углекислоту. Гелий имеет относительно низкое количество теплоты при нагревании. Это позволяет при выдыхании газа не обжигать внутренние органы пациента. Впервые данный способ лечения испробовали на зараженном россиянина в институте имени Склифосовского.

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