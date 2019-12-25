Стало известно о преимуществах экспресс-тестов на антиген к коронавирусу

Так, результата ПЦР-теста приходится ждать по мере загруженности сотрудников, которые работают в лаборатории.

В России широко используется как ПЦР-тестирование для определения наличия коронавируса, а также экспресс-тестирование на антиген возбудители. В чем разница между ними узнал телеканал "360".

Так, мазок на коронавирус для ПЦР-теста берут из носа и глотки. Однако для людей с повышенным рвотным рефлексом это может быть проблемой. Кроме того, биоматериал отправляется в лабораторию, а результата приходится ждать по мере того, как будут загружены сотрудники, работающие там.

Антигенный тест PBCheck реагирует даже на небольшие частички вирусов. Один из плюсов такой процедуры — соскоб берут один раз из носа. Этот биоматериал кладут в специальный раствор. Он разрушает внешнюю оболочку вируса и поднимает наверх маленькие частицы. Тест-полоска на эти частицы начинает реагировать. В результате пациент быстро может узнать результат теста. Займет это от 15 до 30 минут.

Как отметила руководитель лаборатории "Гемоскрин" Лидия Тумбинская, человек, подозревающий, что заразился коронавирусом, тест может провести и самостоятельно.

Такие экспресс-тесты выявляют вирусные частицы сразу после того, как они попали на слизистые. Поэтому если человек вступал в контакт с тем, у кого есть признаки острой респираторной инфекции, то на этой стадии лучше сделать тест, — сказала она.

Согласно исследованиям, точно экспресс-тестов достаточно велика. Точный результат будет в 95 случаях из 100.

Фото: pixabay