Стало известно, кто станет преемником Меркель на посту канцлера Германии

Выборы в бундестаг намечены на сентябрь 2021 года.

Издание Bild сообщило имя преемника Ангелы Меркель на посту канцлера Германии.

По информации источника, им станет глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. Его популярность среди населения выросла на фоне пандемии коронавируса. Издание считает, что Шпан может побороться на выборах в бундестаг, которые намечены на сентябрь 2021 года. Меркель не будет претендовать на должность, которую занимает с 2005 года.

Также в Bild сообщают, что глава Минздрава обсуждал в последнее время свои шансы с представителями Христианско-демократического союза.

Ранее стало известно, что в Германии установлен суточный максимум по смертности от коронавируса.

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