Предыдущий антирекорд был зафиксирован 30 декабря.

В Германии установлен суточный максимум по смертности от коронавируса. Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 31 849 случаев заражения COVID-19, число летальных исходов увеличилось до 1188. Предыдущий антирекорд по смертности был зафиксирован 30 декабря - 1129 человек. В институте отметили, что в связи с новогодними праздниками в Германии далеко не все случаи были официально зарегистрированы.

На сегодняшний день в Германии зарегистрировано более 1,88 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Германии началась массовая вакцинация от коронавируса.

Видео: YouTube / WELT