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Стало известно, кто мог быть убийцей семьи в Новошахтинске
Сегодня, 17:45
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Стало известно, кто мог быть убийцей семьи в Новошахтинске

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Подозреваемым оказался 36-летний местный житель.

В Новошахтинске пятерых членов семьи расстреляли. Источник телеканала "360" рассказал, что убийцей мог быть Денис М. 

Предпололагается, что на семью мог совершить нападение уроженец этого города, 36-летний местный житель. 

Тела трех взрослых и одного ребенка были найдены с огнестрельными ранениями в пятницу, 15 июля. Врачи смогли спасти маленькую девочку. Сейчас малышка находится в больнице. 

В СМИ сообщают, что семья не была благополучной. Родители и дети жили в заброшенном доме. 

Ранее на Piter.tv: СКР опубликовал кадры с места убийства семьи в Ростовской области.

Фото: телеканал "360"

Теги: новошахтинск, предполагаемый убийца
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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