Стало известно, кто мог быть убийцей семьи в Новошахтинске

В Новошахтинске пятерых членов семьи расстреляли. Источник телеканала "360" рассказал, что убийцей мог быть Денис М.
Предпололагается, что на семью мог совершить нападение уроженец этого города, 36-летний местный житель.
Тела трех взрослых и одного ребенка были найдены с огнестрельными ранениями в пятницу, 15 июля. Врачи смогли спасти маленькую девочку. Сейчас малышка находится в больнице.
В СМИ сообщают, что семья не была благополучной. Родители и дети жили в заброшенном доме.
Ранее на Piter.tv: СКР опубликовал кадры с места убийства семьи в Ростовской области.
Фото: телеканал "360"
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