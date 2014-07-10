Стало известно, кто мог быть убийцей семьи в Новошахтинске

Подозреваемым оказался 36-летний местный житель.

В Новошахтинске пятерых членов семьи расстреляли. Источник телеканала "360" рассказал, что убийцей мог быть Денис М.

Предпололагается, что на семью мог совершить нападение уроженец этого города, 36-летний местный житель.

Тела трех взрослых и одного ребенка были найдены с огнестрельными ранениями в пятницу, 15 июля. Врачи смогли спасти маленькую девочку. Сейчас малышка находится в больнице.

В СМИ сообщают, что семья не была благополучной. Родители и дети жили в заброшенном доме.

Ранее на Piter.tv: СКР опубликовал кадры с места убийства семьи в Ростовской области.

Фото: телеканал "360"