СКР опубликовал кадры с места убийства семьи в Ростовской области

Подозреваемый в гибели четырех человек и покушении еще на одного ребенка разыскивается полицией.

Следственный комитет России опубликовал кадры с места убийства семьи в Ростовской области. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Речь идет не только об убийстве, но также и покушении на убийство. Напомним, что в одной из квартир многоэтажного дома в Новошахтинске правоохранительные органы нашли тела четырех человек. На все жертвах зафиксированы огнестрельные ранения. Одним из погибших стал ребенок. Медики смогли госпитализировать еще одного несовершеннолетнего пациента в больницу. У пациента диагностировано ранение шеи.

Местные следователи проводят проверку по факту инцидента. Ведутся оперативные мероприятия, устанавливаются причины и методы совершения преступления. На месте работает заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов, а также прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко.

Предположительно, злоумышленник, причастный к убийству, может передвигаться на темно-красной машине ВАЗ 21093 с автомобильным номером Х482ВМ161. Полиция просит сообщать в дежурную часть информацию о местоположении подозреваемого.

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Фото и видео: Следственный комитет России по региону