Угрозы для распространения пламени нет.

Пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Об этом журналистам рассказали представители регионального экстренного ведомства. По данным ГУ МЧС, воспламенение началось в теплообменника. Огонь охватил территорию в 50 квадратных метров. При этом угрозы для распространения огня нет. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время пожар локализован.

В 9:25 по московскому времени поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе источник "РИА Новости"

В пожаре на Юго-Западе Петербурга погиб мужчина.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости