Стало известно, кто чаще всего берет льготную ипотеку под 6,5% годовых

Квартиры в новостройках с такими условиями чаще всего покупают люди без детей.

Льготную ипотеку на покупку квартиры в новостройке под 6,5% годовых чаще всего берут люди без детей. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Программу льготной ипотеки запустили в РФ весной прошлого года. Согласно исследованию сервиса "ДомКлик", доля заемщиков, состоящих в браке, составила 56,1%. Только у 7,7% из них есть дети. Остальные покупают квартиру на перспективу.

Чаще всего льготную ипотеку оформляют женщины старше 30 лет. Именно на их долю пришлось 51,22% всех выданных кредитов. Доля мужчин среди заемщиков составила 48,78%. Средний размер кредита по стране – чуть больше 2,6 млн рублей.

В тройку лидеров по количеству выданных льготных ипотек попали Москва, Петербург и Красноярский край.

Ранее мы писали, что на 68% вырос объём выданной Сбербанком ипотеки в СЗФО в 2020 году.

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