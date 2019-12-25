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Стало известно количество петербуржцев, пользующихся Личным кабинетом пассажира
Сегодня, 18:49
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Стало известно количество петербуржцев, пользующихся Личным кабинетом пассажира

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В июле средняя сумма пополнения "Подорожника" составила 326,93 рублей.

За два месяца работы в Личном кабинете пассажира зарегистрировались 30 189 жителей Петербурга. Об этом сообщили в Комитете по транспорту во вторник, 25 июля. 

В июле средняя сумма пополнения "Подорожника" составила 326,93 рублей, а в июне – около 300 рублей. 

Напомним, что сервис запустили в рамках развития Системы электронного контроля оплаты проезда. Главная задача проекта – автоматизация процессов продажи и пополнения электронных проездных. 

Зарегистрироваться в Личном кабинете пассажира можно на сайте "Подорожника" и платформе ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее мы рассказывали о том, что перевозчика "Никкос" из Ленинградской области обязали внедрить оплату проезда безналичным способом.

Фото: Piter.TV

Теги: личный кабинет пассажира, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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