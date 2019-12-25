Перевозчика "Никкос" из Ленинградской области обязали внедрить оплату проезда безналичным способом

Власти Ленобласти обязали перевозчика "Никкос" сделать в автобусах безналичный расчет для удобного платежа граждан.

Перевозчик автобусной компании "Никкос", осуществляющей маршруты между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, обязан внедрить систему оплаты проезда безналичным способом. Это решение было принято властями в целях улучшения сервиса и обеспечения удобства для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Согласно новому требованию, компания "Никкос" должна оборудовать свои автобусы специальными платежными терминалами, чтобы пассажиры могли производить оплату проезда безналичным способом, используя банковские карты или мобильные платежные приложения.

Представители автобусной компании "Никкос" уже подтвердили свое согласие с внедрением новой системы оплаты проезда и обозначили срок внедрения. Ожидается, что пассажиры смогут воспользоваться безналичным способом оплаты уже с начала следующего месяца.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область планирует закупить 70 новых автобусов

Фото: Piter.TV