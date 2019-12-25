В Смольном назвали условия дальнейшего снятия коронавирусных ограничений

Следующие послабления могут вступить в силу через две-три недели.

30 января в Петербурге сняли ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Теперь бары и рестораны в городе могут работать в круглосуточном режиме. Кроме того, для посетителей открылись аквапарки, зоопарки и океанариумы, смягчены правила по допуску зрителей на концерты и спортивные мероприятия, показы в кинотеатрах и представления в цирке.

Если эпидемиологическая ситуация в Северной столице продолжит улучшаться, то следующую часть коронавирусных ограничений могут снять уже через две-три недели. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам чиновника, чтобы новые послабления вступили в силу, необходимо дождаться еще одного спада заболеваемости. Окончательное решение будет приниматься, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

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