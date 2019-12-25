Стало известно, когда в Петербурге откроются Михайловский замок и Мраморный дворец

Придется подождать еще несколько недель. Билеты можно приобрести онлайн.

Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев рассказал о том, как будет происходить открытие музеев. Пресс-конференция прошла в "ТАСС" 14-го июля.

Завтра, 15 июля, первых посетителей примут Михайловский дворец и корпус Бенуа. Там будет проходить выставка "Память! К 75-летию Победы". Кроме того, для прогулок также станет доступен Летний сад. Вход останется бесплатным. Режим посещения будет ограничен.

Михайловский замок, Строгановский дворец и Мраморный дворец откроются только 29 июля. Петербуржцев и жителей города встретит выставка "Художники и коллекционеры — Русскому музею. Дары. Избранное". Некоторые проекты пришлось перенести из-за отсутствия внебюджетных средств.

Парадные залы Михайловского замка после реставрации откроют к IX Международному культурному форуму, который пройдет с 12 по 14 ноября 2020.

Фото: citywalls.ru