Стало известно, когда пройдет фестиваль тюльпанов в Петербурге

Праздничные мероприятия пройдут 20-21 мая и 27-28 мая.

В этом году фестиваль тюльпанов пройдет в конце мая. Цветы украсят ЦПКиО имени Кирова. Об этом сообщили на сайте Елагина острова.

Праздничные мероприятия пройдут 20-21 мая и 27-28 мая. Темой фестиваля в этом году станет "Парк всех влюбленных".

Лейтмотивом оформления фестиваля станет вышивка – это те самые невидимые в обычной жизни ниточки любви, тепла и чувств ко всему, что нас окружает. Пресс-служба ЦПКиО имени Кирова

Праздник пройдет в два этапа. Сначала в парке расцветут ранние сорта тюльпанов, а чуть позже его украсят поздние цветы.

В этом году посетителей парка будут радовать не только тюльпаны. Садовники высадили нарциссы и гиацинты.

Добавим, что даты проведения фестиваля могут перенести из-за погоды или в случае, если тюльпаны не расцветут. Билеты на фестиваль платные.

Ранее на Piter.tv: на петербургской выставке "100 лет Гражданской авиации" расскажут о подвиге летчиков в годы Великой Отечественной Войны.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова | Елагин остров