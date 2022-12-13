Стало известно, когда пройдет фестиваль тюльпанов в Петербурге

В этом году фестиваль тюльпанов пройдет в конце мая. Цветы украсят ЦПКиО имени Кирова. Об этом сообщили на сайте Елагина острова.
Праздничные мероприятия пройдут 20-21 мая и 27-28 мая. Темой фестиваля в этом году станет "Парк всех влюбленных".
Лейтмотивом оформления фестиваля станет вышивка – это те самые невидимые в обычной жизни ниточки любви, тепла и чувств ко всему, что нас окружает.
Пресс-служба ЦПКиО имени Кирова
Праздник пройдет в два этапа. Сначала в парке расцветут ранние сорта тюльпанов, а чуть позже его украсят поздние цветы.
В этом году посетителей парка будут радовать не только тюльпаны. Садовники высадили нарциссы и гиацинты.
Добавим, что даты проведения фестиваля могут перенести из-за погоды или в случае, если тюльпаны не расцветут. Билеты на фестиваль платные.
Ранее на Piter.tv: на петербургской выставке "100 лет Гражданской авиации" расскажут о подвиге летчиков в годы Великой Отечественной Войны.
Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова | Елагин остров
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