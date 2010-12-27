Стало известно, какие улицы закроют с 9 декабря в Петербурге

Сразу на нескольких улицах Северной столицы ограничат или полностью закроют проезд с 9 декабря. Об этом сообщают в ГАТИ.

С субботы, 9 декабря, в Северной столице вводят множество ограничений на улицах. Так на 9 и 10 декабря закроют проезд по Рылеева от переулка Радищева до улицы Маяковского из-за прокладки электрокабеля.

На выходные также закроют движение по Бадаева от улицы Джона Рида до улицы Коллонтай из-за работ на теплосети. Ограничат движение на перекрестке Крупской и бабушкина, а также по боковому проезду Бабушкина от 121 дома к Чернова.

С 9 до 17 декабря ограничат проезд по Бабушкина от Тихой до Грибакиных из-за прокладки тепловой сети. На тот же срок закроют проезд на перекрестке Оранжерейной и Новой улиц в Пушкине (рабочие будут прокладывать инженерные сети).

Из-за реконструкции Мучного моста с 9 по 20 декабря закроют движение по нечетной стороне набережжной канала Грибоедова от Банковского моста до Каменного моста (включая Мучной мост). А четная сторона канала на этом же участке ограничена.

Также с субботы до 22 декабря закрывают проезд по нечетной стороне площади Культуры от улицы Бабушкина до улицы Ткачей. А с 11 по 22 декабря будет ограничено движение по Бабушкина от Ткачей до Крупской.