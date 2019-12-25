Три остановки общественного транспорта в Петербурге сменят название весной

Изменения вступят в силу уже 1 марта

В Петербурге сменят названия три остановки общественного транспорта. Об этом петербуржцев предупредил городской комитет по транспорту 26 февраля. В пресс-службе уточнили, что названия изменятся уже 1 марта.

Так, автобусная остановка "Ольгин канал" превратится в "Краснофлотское шоссе, 62", остановка "Станция Ручьи" на улице Руставели будет называться "Улица Руставели, 29". Трамвайная и троллейбусная остановки под названием "Гостиница "Выборгская" станут известны как "Набережная Чёрной речки".

С чем связаны переименования, не уточняется.

Ранее в Петербурге подвели промежуточные итоги тестирования бескондукторного проезда в транспорте.

Фото: Piter.TV