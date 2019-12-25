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Стало известно, какие автомобили чаще нарушают правила парковки в Москве
Сегодня, 22:53
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smirenny

Стало известно, какие автомобили чаще нарушают правила парковки в Москве

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За месяц в столице эвакуировали 588 нарушителей.

Стало известно, владельцы каких марок автомобилей чаще нарушают правила парковки в столице. Об этом рассказали в издании "Профиль".

Так, в сентябре, правилами парковки чаще пренебрегали владельцы дорогих машин. За месяц были эвакуированы 588 авто. Лидером-нарушителем оказалась марка Mercedes-Benz. На второй строчке расположились любители  BMW, а на третьем – Porsche. Отмечается, что эвакуируют автомобили на проспект Мира, Ленинский проспект, Варшавское шоссе, Ленинградский проспект и улица Поляны.

Ранее мы писали, что в России предложили ввести штраф за парковку на газоне. 

Фото: pixabay

Теги: парковка, правила парковки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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