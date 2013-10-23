Стало известно, когда россияне будут отдыхать в 2023 году

В этом году длинных выходных не так много.

Роструд рассказал, когда жители страны будут отдыхать в 2023 году. Памятку опубликовали в tg-канале ведомства.

В этом году длинных выходных не так много. Они выпали на холодное время года, а вот весной трудиться придется больше.

Зимой россияне отдыхают до 8 января. После новогодних праздников нас ждут выходные с 23 по 26 февраля. Весной в честь Международного женского дня россияне получат выходной только 8 марта, потому что праздник приходится на середину недели.

Затем нерабочие дни продлятся с 29 апреля по 1 мая в честь праздника Весны и Труда. В майские праздники не нужно выходить на работу с 6 по 9 мая. Отметим, что 6 и 7 мая – это суббота и воскресенье.

Ранее на Piter.tv: какие фильмы можно посмотреть в новогодние праздники в кинотеатре.

Фото: Pxhere