Стало известно, как будет жить сборная Хорватии в Выборгском районе

Хорватских спортсменов на базе в Рощино защитят при помощи опытного персонала и новых технологий.

Государство определило организацию, которая будет отвечать за безопасность на базе в Рощино во время ЧМ-2018. Аукцион на 1 млн 529 рублей выиграла компания "Центр коммерческой безопасности "Превенция". Подрядчик обязуется обеспечить высокие стандарты в сфере охраны на "Рощино Арене" в Выборгском районе. Портал 47news сообщает некоторые подробности государственного контракта. Известно. что на стадионе постоянно будут работать трое секьюрити, начальник смены и группа быстрого реагирования из двух специалистов.

Накануне стали известны другие подробности работы "Рощино Арены" в дни ЧМ-2018. Здесь же установят запасной генератор, который обеспечит объект электричеством, если возникнет аварийная ситуация. Самым интересным пунктом госзаказа стало криптошифрование личных данных футболистов, проживающих на базе.

Напомним, что Выборгский район в качестве места постоянного пребывания выбрала сборная Хорватии. Здесь спортсмены будут тренироваться накануне игр аргентинцами, нигерийцами и исландцами.

Фото: Совет молодежи Рощино