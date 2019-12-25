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Взгляд роботов мешает человеку быстро принимать решения
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Взгляд роботов мешает человеку быстро принимать решения

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В эксперименте участвовали 40 человек.

Ученые из Италии провели эксперимент и выяснили, что взгляд роботов мешает человеку быстро принимать решения. Статья опубликована в журнале Science Robotics.

В эксперименте приняли участие 40 человек. Каждый из испытуемых играл в игру, где должен был управлять роботом. Затем автомобиль останавливался и человек должен был посмотреть на робота, который отводил глаза или продолжал смотреть на человека.

В соответствии с нашей гипотезой, задержка ответов у испытуемых после обмена взглядами с роботом может свидетельствовать о том, что ответный взгляд приводит к большим когнитивным усилиям, например, вызывая больше рассуждений о выборе, — говорится в исследовании.

Ранее мы писали о том, почему приступы астмы обостряются ночью. 

Фото: pixabay

Теги: взгляд робота, принятие решений
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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