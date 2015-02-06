Стало известно, что статины снижают риск смерти от коронавируса

Были проанализированы данные о 10 тыс. госпитализированных пациентах с коронавирусом.

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, что пациенты, которые принимают статины для снижения уровня плохого холестерина, снижают риск смерти от коронавируса на 41% при гсопитализации. Об этом говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

Так, ученые проанализировали данные более 10 тыс. пациентов, которые были госпитализированы в США с января по сентябрь прошлого года. Наиболее полезными статины оказались для пациентов с серьезными медицинскими показаниями для приема препаратов, такими как сердечно-сосудистые заболевания или высокое кровяное давление в анамнезе.

При анализе учитывались данные такие факторы, как месяц госпитализации, возраст, раса, этническая принадлежность, а также пол пациентов.

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