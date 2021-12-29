Стало известно, что сотрудников "Балтийского завода" не пустят на работу без QR-кода

Работники намерены оспорить приказ руководства.

С понедельника, 16 января, АО "Балтийский завод" перестанет пускать на работу сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Об этом сообщают "Невские новости".

Работники намерены оспорить приказ руководства. По словам одного из специалистов, у главной проходной уже освобождают место для ограждений, а также на месте якобы будет дежурить наряд полиции.

Как рассказали работники, приказ о вакцинации получили еще в ноябре, а в декабре прислали пояснения по отстранению. Тогда многие, в том числе несогласные, шли прививаться "под страхом отстранения без заработной платы". По мнению сотрудников, все документы, на которые ссылается администрация завода, якобы не содержат оснований для подобных санкций.

В пресс-службе "Балтийского завода" отказались комментировать ситуацию.

Напомним, в ноябре 2021 года Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по обязательной вакцинации отдельных категорий населения Петербурга от коронавируса. Согласно документу, общий охват привитых в трудовых коллективах должен достигать 80 %. Предполагается, что до 15 января 2022 года сотрудники должны пройти оба этапа вакцинации.

В случае отказа от прививки сотрудника предлагают отстранять от работы без сохранения зарплаты со ссылкой на статью 5 пункта 2 федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и на восьмой абзац части 1 статьи 76 Трудового кодекса РФ.

Ранее петербургские заводы могут остаться без рабочих из-за обязательной вакцинации. Так, 80% сотрудников предприятий должны привиться.

Фото: Вконтакте / Балтийский завод / Александр Лебедев

