Стало известно, что реставрацию похищенной картины "Ай-Петри" Куинджи завершат весной

В январе 2019 картину похитили, когда она находилась на временной выставке в Третьяковской галерее.

В пятницу, 28 января, стало известно, что картину русского художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая была ранее похищена, отреставрируют к весне этого года, передает телеканал "Санкт-Петербург".

В январе 2019 картину похитили, когда она находилась на временной выставке в Третьяковской галерее. Злоумышленник беспрепятственно снял ее со стены и вышел. Полотно удалось найти быстро, но картина была сильно повреждена.

Через некоторое время ее вернули Русскому музею и начали масштабные реставрационные работы. Сейчас картину ожидает второй этап восстановления. После этого ее представят на выставке, посвященной 100-летию службы реставрации Русского музея.

Ранее современное музейное пространство появилось в Смольном соборе. Через месяц выставку дополнит макет собора с колокольней, которую в свое время так и не удалось построить.

Фото: Piter.tv

