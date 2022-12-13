Стало известно, что приводит к астении — синдрому хронической усталости. Об этом рассказала невролог, рефлексотерапевт, реабилитолог, кандидат медицинских наук Галина Бузник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Как рассказала Бузник, "астения" в переводе с греческого языка — "бессилие". С медицинской точки зрения — это спонтанная аномальная вялость, которая появляется независимо от физической усталости и психологических перегрузок. Самое главное — она не проходит после отдыха.
Галина Бузник добавила, что к астении приводит быстрый ритм жизни, гиперответственность, неправильные привычки, недосып, психоэмоциональные нагрузки, а также большое количество информации, которая не всегда позитивная.
Ранее в Петербурге развернут дополнительные ковидные койки.
Фото: Piter.tv
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