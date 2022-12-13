В Петербурге развернут дополнительные ковидные койки

Койки развернут в Госпитале для ветеранов войн и Александровской больнице.

Стало известно, что в двух больницах Петербурга развернут дополнительные койки для приёма коронавирусных больных. Об этом 20 февраля сообщил председатель комздрава Дмитрий Лисовец.

Так, койки развернут в Госпитале для ветеранов войн и Александровской больнице. По словам главы Комздрава, в среднем пациенты проводят в больнице 5-7 дней. Когда болезнь протекает тяжело, пребывание в стационаре может длиться больше месяца.

Ранее Башкетова заявила, что эпидситуация в Петербурге нестабильная. Она подчеркнула в городе чередуются периоды подъёма заболеваемости и её спада.

Фото: Piter.tv

