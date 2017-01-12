Стало известно, что на переподготовку отправят коммунальщиков Петербурга

Профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение рабочим профессиям пройдут 825 работников районных жилищных агентств и 1223 сотрудника управляющих организаций города.

В Учебно-методический центр жилищного комитета отправят в следующем году более 2 тыс. человек для обучения в сфере ЖКХ. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.

Профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение рабочим профессиям пройдут 825 работников районных жилищных агентств и 1223 сотрудника управляющих организаций города. В центре также обучать 160 трактористов и столько же специалистов по организации санитарного содержания внутриквартальных территорий Петербурга. Город оплатит им учебу.

Ранее в центре Петербурга дворники тренировались убирать невидимый снег. Работы по уборке снега проводят разные организации. Так, за сброс снега с кровель и уборку дворов отвечают управляющие организации и жилищные агентства, а за уборку городских улиц – специализированные дорожные предприятия комитета по благоустройству. Судя по фото и видео, рабочие использовали лопаты, по тротуарам и дорожкам ездила техника, специалисты с касками и страховочными тросами показывали готовность чистить крыши.

Фото: Piter.tv



