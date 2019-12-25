Впервые музыканты собрались в 2012 году и записали песню "Атаман".

Стало известно, что группа "Кино" выпустила новый альбом "12_22", на пластинке 18 композиций. Их записывали в период с 2012 по 2022 гг. Об этом рассказали в официальном паблике в "Вконтакте".

Впервые музыканты собрались в 2012 году и записали песню "Атаман". Это был первый шаг к тому, чтобы в 2021-м при помощи современных технологий и сценического искусства вернуть группу к жизни.

В новый альбом, в частности, попали две концертные записи "Кукушка" и "Следи за собой". Во всех записях звучит вокал покойного Виктора Цоя. Также музыканты переписали песни "Генерал" и "Сосны на морском берегу".

Напомним, что в 2012 году на "Первом канале" был показан документальный фильм "Цой — Кино", в котором прозвучала новая песня группы — "Атаман". Старые участники коллектива собрались, чтобы завершить эту песню. После издания песни, 20 июля 2013 года умирает барабанщик группы Георгий Гурьянов.

В 2019 году сын Виктора Цоя Александр Цой предложил организовать концерты группы, в которых использовался бы вокал Виктора Цоя из старых песен, но при этом живая музыка бывших участников группы и специально разработанный видеоряд. Предполагается, что на сцену выйдут музыканты "Кино" — Тихомиров, Титов и Каспарян, барабанные партии исполнит Олег Шунцов (участник проекта "Симфоническое кино"), на акустической гитаре сыграет Дмитрий Кежватов из группы "Тараканы!".

Фото: Вконтакте / Группа КИНО

