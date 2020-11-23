Стало известно, что антибиотики помогают при лечении рака

Антибиотики способны остановить размножение нежелательных белков.

Ученые из университета Иллинойса в Чикаго выяснили, что антибиотики, используемые для лечения пневмонии и синусита, помогают при борьбе с раком. Об этом говорится в сообщении университета.

Отмечается, что данный факт ученые установили при изучении рибосом, которые производят белок в клетках. Рибосомы в растениях и животных могут быть модифицированы, чтобы реагировать на антибиотики так же, как они реагируют на них в бактериях.

Оказалось, что антибиотик может остановить производство нежелательных белков, что характерно для рака. Для проверки ученые сконструировали дрожжевую рибосому таким образом, чтобы она была похода на бактерию. Они изменили один нуклеотид более чем из семи тысяч в структуре дрожжей. В результате антибиотик подействовал на их рибосому.

Таким образом ученые сделали вывод, что антибиотики можно использовать для избирательного подавления производства белка и для лечения вызванных ими заболеваний.

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