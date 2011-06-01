Стало известно, что Смольный защитит Финляндский вокзал от сноса

Объекты советского периода, которые не являются памятниками, планируют сохранить, включив их в 820-й закон "О границах объединённых зон охраны…".

Смольный защитит от сноса Финляндского вокзала, гостиницу "Прибалтийская" и морг Покровской больницы. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Объекты советского периода, которые не являются памятниками, планируют сохранить, включив их в 820-й закон "О границах объединённых зон охраны…". По словам председателя КГИОП Сергея Макарова, их намерены сохранить как градостроительно-ценные объекты. В список вошли 12 объектов в разных районах: Финляндский вокзал, который ранее отказались признать выявленным памятником, ансамбль Комсомольской площади на проспекте Стачек, бассейн на Литовской улице, здание автобусного парка на Стачек, гостиница "Прибалтийская", Морская академия им. Адмирала Макарова в Стрельне, детсад в Сапёрном переулке, профтехучилище Сталепрокатного завода на Васильевском острове, морг Покровской больницы, жилой квартал на улице Пионерстроя и другие.

Отдельные дискуссии пройдут по зданию Ленинградского дворца молодёжи и терминала "Пулково-1".

Фото: Piter.tv

