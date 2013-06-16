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Стали известны самые популярные имена в Петербурге в первом полугодии 2019
Сегодня, 11:14
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nastya960

Стали известны самые популярные имена в Петербурге в первом полугодии 2019

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Топ-3 мужских имен: Александр, Михаил и Артем.

В Комитете по делам записи актов гражданского состояния рассказали, какие имена давали детям в Петербурге в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Топ-3 мужских имен: Александр, Михаил и Артем. Топ-3 женских: София, Мария, Анна. Также наиболее частыми мужскими именами были Кирилл, Иван, Максим, Лев, Дмитрий, Даниил, Роман. Девочкам давали такие имена, как Анастасия, Ксения, Полина, Алиса, Елизавета, Дарья, Виктория.

В 2018 году самыми редкими именами были: Эктор, Пафнутий, Златозар, Этна, Рея, Трина.

Фото:Pixabay

Теги: женские имена, имена, мужские имена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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