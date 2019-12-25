Стали известны подробности обнаружения останков узников "Дулаг 320" в Лужском районе

Все найденные вещи, которые могут помочь распознать личности красноармейцев, переданы на экспертизу.

Продолжает поступать информация о совместной операции Следственного комитета РФ и поискового отряда "Витязь" по поднятию из земли останков 134 узников фашистского лагеря "Дулаг 320". Об истории этого места в годы Великой отечественной войны и мнении экспертов сообщили "Аргументы и факты".

В период с 1941 по 1944 захватчики подвергли геноциду около 11 тысяч человек на Лужском оборонительном рубеже. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.

Сражения от Финского залива до озера Ильмень продолжались 47 дней, в результате которых красноармейцы вынуждены были отступить. Наконец, с 24 августа 1941 по 12 февраля 1944 года произошла оккупация Луги. Город стал базой группировки 18–й немецкой армии. Сейчас на месте братских могил находится сектор с частными домами.

По словам командира отряда "Витязь" Павла Спиридонова, останки узников лагеря находили даже дачники на глубине 1,60-1,80 метров. У некоторых костей черепа и конечностей обнаружены переломы.

Сейчас, когда мы начали работу с СК, администрация города летом отправила запрос в Германию, с тем, чтобы востребовать данные из архива по дулагу. Ведь там все имена, а также схема захоронений. Оказалось, что архив находится в США. Отметил Спиридонов

Кроме того, специалисты пытаются установить личности героев. На данный момент поисковики переданы на экспертизу комсомольское удостоверение и печать горкома.

Ранее мы рассказали о том, что в поселке Мшинская откроют мемориал воинам-защитникам.

Фото: СУ СКР по Ленинградской области