В поселке Мшинская откроют мемориал воинам-защитникам

В поселке Мшинская Лужского района в скором времени появится мемориала, посвященный красноармейцам, оборонявшихся от фашистских захватчиков на этих землях. Инициатива была поддержана губернатором Ленинградской области и представителями администрации Мшинского поселения. Об этом сообщила "Лужская правда".
Так, создание памятника одобрили глава администрации Лужского района Юрий Намлиев и другие представители администрации Мшинского сельского поселения.
На данный момент в населенном пункте уже установили мемориал "Книга памяти" с фамилиями погибших воинов. Вскоре вокруг появится благоустроенное пространство с ровными дорогами и освещением.
Ранее мы рассказали о том, что в Гатчинский дворец вернули 2 экспоната, спасенные во время ВОВ.
Фото: "Лужская правда"
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