В поселке Мшинская откроют мемориал воинам-защитникам

Имена героев увековечат в "Книге памяти".

В поселке Мшинская Лужского района в скором времени появится мемориала, посвященный красноармейцам, оборонявшихся от фашистских захватчиков на этих землях. Инициатива была поддержана губернатором Ленинградской области и представителями администрации Мшинского поселения. Об этом сообщила "Лужская правда".

Так, создание памятника одобрили глава администрации Лужского района Юрий Намлиев и другие представители администрации Мшинского сельского поселения.

На данный момент в населенном пункте уже установили мемориал "Книга памяти" с фамилиями погибших воинов. Вскоре вокруг появится благоустроенное пространство с ровными дорогами и освещением.

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Фото: "Лужская правда"