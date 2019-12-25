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В поселке Мшинская откроют мемориал воинам-защитникам
Сегодня, 14:56
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lizapoluda

В поселке Мшинская откроют мемориал воинам-защитникам

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Имена героев увековечат в "Книге памяти".

В поселке Мшинская Лужского района в скором времени появится мемориала, посвященный красноармейцам, оборонявшихся от фашистских захватчиков на этих землях. Инициатива была поддержана губернатором Ленинградской области и представителями администрации Мшинского поселения. Об этом сообщила "Лужская правда".

Так, создание памятника одобрили глава администрации Лужского района Юрий Намлиев и другие представители администрации Мшинского сельского поселения.

На данный момент в населенном пункте уже установили мемориал "Книга памяти" с фамилиями погибших воинов. Вскоре вокруг появится благоустроенное пространство с ровными дорогами и освещением.

Ранее мы рассказали о том, что в  Гатчинский дворец вернули 2 экспоната, спасенные во время ВОВ.

Фото: "Лужская правда"

Теги: великая отеечественаня война, ленинградская область, лужский район
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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