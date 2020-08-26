эксперт объяснил, почему парапсихолог не справился с жизнью.

Стали известны подробности о погибшем экстрасенсе Дардо Кусто. В комментарии для телеканала "360" российский хиромант Борис Акимов рассказал, что погибший старался сделать собственную жизнь осознанной, но не справился с задачей. По мнению эксперта, именно это и стало решающим в судьбе парапсихолога, так как он не смог выжить в "этом тяжелом мире".

Это человек, который не умел защищаться. Он общался с духами, большинство шаманов зависимы от этого общения. Не он ими управлял, а они им. Борис Акимов, хиромант

Напомним, что тело мужчины, который позже был определен как Дардо Кусто, найдено утром 24 августа в одном из московских хостелов. По предварительной информации от правоохранительных органов, криминального следа в гибели 44-летнего участника телевизионных шоу не обнаруживается.

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Фото: Instagram / dardokusto