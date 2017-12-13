Стали известны подробности о подростке, который выпал из окна на Богатырском проспекте

Накануне подросток выпал из окна третьего этажа и был госпитализирован.

Ночью 23 февраля в Приморском районе Санкт-Петербурга был госпитализирован 17-летний школьник. У ученика 11-го класса зафиксировали сотрясение мозга.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Светланы Агапитовой, подросток решил просто продолжить вечеринку.

Как пояснили в Следственном комитете, в тот вечер школьник пришел домой нетрезвый, и родители стали настаивать на том, чтобы он лег спать. Однако молодой человек был настроен продолжать праздновать. Обнаружив, что входная дверь заперта, он попытался самостоятельно спуститься вниз из окна своей комнаты, однако сорвался и упал. Говорится в сообщении аппарата

Пострадавшего, который сорвался с третьего этажа, госпитализировали в ДГБ №19. По словам медиков, жизни подростка ничего не угрожает.