Стали известны подробности аварии на Бухарестской улице

В настоящее время имеется информация о четырех пострадавших в ДТП.

Сегодня, одиннадцатого мая, в шесть часов вечера во Фрунзенском районе Питера, около дома номер пятнадцать, расположенного на улице Бухарестская, авто марки "Шевроле Авео" попало в лужу, после чего произошло ДТП с микроавтобусом, двигавшемся в попутном направлении.

После удара оба транспорта вылетели на трамвайные пути, где совершили столкновение с трамваем. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время имеется информация о четырех пострадавших в ДТП, однако каких-либо подробностей насчет них пока нет.

Источник: Официальный комитет ГИБДД