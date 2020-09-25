Стали известны подробности ДТП на Парашютной

Школьника сбил автомобиль. Ребенок попал в больницу.

Поздно вечером в субботу, 22 октября, на Парашютной улице подросток угодил под колеса автомобиля Kia Sorento. По информации Piter.tv, ученик старшей школы получил травмы, его доставили в больницу.

Известно, что юноша перебегал через дорогу на красный свет. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил пешехода. За рулем находился 40-летний петербуржец. Он не пострадал в момент ДТП.

По факту случившегося началась проверка. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее на Piter.tv: появилось видео ДТП на Парашютной.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург