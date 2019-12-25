Стали известны победители Международного кинофестиваля "Влюбленные в искусство"

В фестивале участвовали кинокартины из России, Швеции, Казахстана, Украины, Беларуси, Киргизии и Таджикистана.

Лучшие фильмы в области документального, игрового и анимационного кино были выбраны в рамках четвертого Международного кинофестиваля "Влюбленные в искусство".

Награды от организаторов и партнеров конкурса вручили семи победителям. В программе фестиваля приняли участие фильмы из России, Швеции, Казахстана, Украины, Беларуси, Киргизии и Таджикистана.

Лучшим документальным фильмом признали картину "Подольск" режиссера Александра Абрамова, лучшим игровым короткометражным фильмом стала "Смерть чиновника" режиссера Артема Гилемянова. Кроме того жюри выделили кинокартины "Я - Ирина", "Свояки", "Достоевский. Сибирская тетрадь", "Па-де-де" и "Дом, в котором мы жили".

По словам генерального продюсера фестиваля Ильи Михайлова-Соболевского, в этот раз фестиваль прошел на высоком уровне.

Прекрасная программа, международное жюри, слаженная работа команды и партнеров вывели фестиваль на новую ступень развития отметил Михайлов-Соболевский.

Ранее мы писали, что кинофестиваль "Послание к человеку" откроет фильм американского режиссера "Земля кочевников".

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