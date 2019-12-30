Стали известны доходы Мишустина и его супруги за пять лет

Премьер-министр отметил, что основная часть его доходов является результатом консервативного инвестирования в последние 10 лет доходов, которые он заработал до 2010 года в компьютерном бизнесе.

"Комерсантъ" опубликовал доходе премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги за 5 лет.

Согласно данным ФНС, в 2014 году его задекларированный доход составил 23,2 млн рублей, а жены 160,1 млн рублей. В 2015 19,5 млн рублей, а его жены 80,9 млн рублей. В 2016 Мишустин заработал 18,9 млн (супруга 77,3), в 2017 – 19,3 млн (68,5), в 2018 – 19 млн (47,7). Сам премьер-министр отметил, что основная часть его доходов является результатом консервативного инвестирования в последние 10 лет доходов, которые он заработал до 2010 года в компьютерном бизнесе. Мишустин является одним из создателей НП "Международный компьютерный клуб".

Напомним, экс-глава ФНС был назначен на должность главы правительства после ухода в отставку Дмитрия Медведева. Кандидатура Михаила Мишустина была одобрена Госдумой.

Видео: Global Look Press