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В Петербурге и Ленобласти пройдет серия рейдов по поимке пьяных водителей
Сегодня, 11:44
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Alena_Zinovieva

В Петербурге и Ленобласти пройдет серия рейдов по поимке пьяных водителей

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Первые из них состоятся в ночь с 5 на 6 марта и с 6 на 7 марта.

Названы даты ночных рейдов, которые проведут в Петербурге и Ленобласти с целью поимки пьяных водителей. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и 47-му региону.

Первые из них состоятся в ночь с 5 на 6 марта и с 6 на 7 марта. Кроме того, выявлять водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, будут в ночь с 19 на 20 марта и с 20 на 21 марта.

Ранее мы писали, что на обслуживание видеокамер на дорогах Упрдор "Северо-Запад" выделило 113 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: вождение в нетрезвом виде, гибдд, рейды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Сегодня 12:56

Спасибо что предупреждаете вовремя! Ваше здоровье!

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