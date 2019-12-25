В Петербурге и Ленобласти пройдет серия рейдов по поимке пьяных водителей

Первые из них состоятся в ночь с 5 на 6 марта и с 6 на 7 марта.

Названы даты ночных рейдов, которые проведут в Петербурге и Ленобласти с целью поимки пьяных водителей. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и 47-му региону.

Первые из них состоятся в ночь с 5 на 6 марта и с 6 на 7 марта. Кроме того, выявлять водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, будут в ночь с 19 на 20 марта и с 20 на 21 марта.

Ранее мы писали, что на обслуживание видеокамер на дорогах Упрдор "Северо-Запад" выделило 113 млн рублей.

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