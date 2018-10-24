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Самый дешевый билет на турнир UFC в Петербурге будет стоить 3 000 рублей
Сегодня, 15:13
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nastya960

Самый дешевый билет на турнир UFC в Петербурге будет стоить 3 000 рублей

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Самый дорогой - 25 000 тысяч рублей.

Самый дешевый билет на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге будет стоить три тысячи рублей. Об этом СМИ рассказал вице-президент UFC Андрей Громковский.

Минимальная цена - 3 тыс. рублей. Максимальная - порядка 25 тыс. рублей.

Андрей Громковский

Турнир UFC состоится 20 апреля 2019 года в петербургском спорткомплексе "Юбилейный". Самым главным будет поединок между россиянином Александром Волковым и нидерландским бойцом Алистаром Оверимом.

Фото: UFC/ ВК

 

 

 

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Теги: ufc, билеты, юилейный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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