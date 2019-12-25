Объявлена программа фестиваля "Золотая маска" в Петербурге

Фестиваль открывается 1 декабря.

В декабре в Петербург возвращается фестиваль "Золотая маска", о программе которого на пресс-конференции в ТАСС рассказала генеральный директор Национальной театральной премии и фестиваля Мария Ревякина.

Уже 1 декабря фестиваль откроет спектакль-лауреат прошлого года "Иранская конференция" в постановке Виктора Рыжакова. Спектакль можно будет посмотреть на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова также и 2 декабря.

На сцене ТЮЗа имени Брянцева 3 и 4 декабря представят спектакль "Где мой дом?" Камы Гинкаса.

На Каменноостровской сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 4 и 5 декабря петербуржцы смогут посетить спектакль "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой.

Сцена театра "Балтийский дом" 5 декабря будет доступна для спектакля "Проблема" Алексея Бородина.

И 8 декабря завершать фестиваль будет спектакль "Сын" режиссера Юрия Бутусова, который представят на сцене Александринского театра.

"Золотая маска" – российская национальная театральная премия и фестиваль, созданный в 1993 году Союзом театральных деятелей России (СТД РФ).

Ранее стало известно, что "Погребальная песнь" вернется на большую сцену Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль "Золотая Маска"