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Объявлена программа фестиваля "Золотая маска" в Петербурге
Сегодня, 22:22
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Объявлена программа фестиваля "Золотая маска" в Петербурге

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Фестиваль открывается 1 декабря.

В декабре в Петербург возвращается фестиваль "Золотая маска", о программе которого на пресс-конференции в ТАСС рассказала генеральный директор Национальной театральной премии и фестиваля Мария Ревякина. 

Уже 1 декабря фестиваль откроет спектакль-лауреат прошлого года "Иранская конференция" в постановке Виктора Рыжакова. Спектакль можно будет посмотреть на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова также и 2 декабря.

На сцене ТЮЗа имени Брянцева 3 и 4 декабря представят спектакль "Где мой дом?" Камы Гинкаса.

На Каменноостровской сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 4 и 5 декабря петербуржцы смогут посетить спектакль "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой. 

Сцена театра  "Балтийский дом" 5 декабря будет доступна для спектакля "Проблема" Алексея Бородина.

И 8 декабря завершать фестиваль будет спектакль "Сын" режиссера Юрия Бутусова, который представят на сцене Александринского театра. 

"Золотая маска" – российская национальная театральная премия и фестиваль, созданный в 1993 году Союзом театральных деятелей России (СТД РФ).

Ранее стало известно, что "Погребальная песнь" вернется на большую сцену Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль "Золотая Маска"

Теги: программа, фестиваль золотая маска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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