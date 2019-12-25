Стала известна причина переноса общественного обсуждения проекта реконструкции дома Басевича

Причиной послужили ограничения на массовые мероприятия и неуступчивость депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Во вторник, 15 сентября, стало известно, почему перенесли общественные обсуждения по вопросу реконструкции дома Басевича. Изначально они были назначены на среду, 16 сентября. Об этом сообщили в 78.ru.

Как сообщает источник, такое решение связано с коронавирусными ограничениями и неуступчивостью депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Все дело в том, что изначально заседание планировали провести в киноконцертном зале администрации Петроградского района с ограничением количества участников. Списки должны были подать исполнительные и муниципальные органы власти, Академия танца Бориса Эйфмана и Борис Вишневский. Так, лимит был в 15 человек. Эйфман уложился, а Вишневский прислал заявку более, чем на 40 человек. Предпринятые попытки договориться не привели к успеху. Поэтому администрация приняла решение дождаться снятия ограничений на массовые мероприятия.

Общественные обсуждения должны пройти после 20 сентября.

Ранее мы писали, что дом Басевича на Петроградке всё же могут "приговорить" к сносу.

Фото: Piter.TV