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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Крыльев Советов"
Сегодня, 17:06
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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Крыльев Советов"

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В основной состав вошли: Вендел, Вильмар Барриос, Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо и Артем Дзюба.

В субботу, 25 сентября, объявили стартовый состав "Зенита" на матч с "Крыльями Советов" в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В основной состав вошли: Вендел, Вильмар Барриос, Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо и Артем Дзюба.

На скамье запасных оказались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Данил Круговой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Андрей Мостовой, Сердар Азмун и Даниил Кузнецов.

Игра стартует в 16:30. 

Ранее Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова".

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, игра, крылья советов, футбол
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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