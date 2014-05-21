Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Крыльев Советов"

В субботу, 25 сентября, объявили стартовый состав "Зенита" на матч с "Крыльями Советов" в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
В основной состав вошли: Вендел, Вильмар Барриос, Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо и Артем Дзюба.
На скамье запасных оказались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Данил Круговой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Андрей Мостовой, Сердар Азмун и Даниил Кузнецов.
Игра стартует в 16:30.
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Фото: Piter.tv
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