Каждая пятая семья в Петербурге получает от 75 до 100 тысяч в месяц

У 10% жителей города ежемесячный доход на двоих составляет не более 25 тысяч рублей.

Средний семейный бюджет в Петербурге колеблется от 50 до 75 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса специалистов сервиса "HeadHunter Северо-Запад".

Примерно четверть петербуржцев получают от 25 до 50 тысяч в месяц. У 17% семей бюджет составляет от 50 до 75 тысяч рублей. В то же время 10% опрошенных признались, что вдвоем получают не более 25 тысяч рублей в месяц.

Бюджет от 75 до 100 тысяч рублей имеет каждая пятая семья в Петербурге (19%). Больше 100 тысяч получают 16% семей, от 150 тысяч – 13%.

В среднем по стране семейный бюджет до 25 тысяч имеют 14% опрошенных, от 100 тысяч и больше – лишь 12%.

Ранее мы писали, что больше половины петербуржцев согласны переехать ради работы.

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