Больше половины петербуржцев согласны переехать ради работы

В топ популярных мест для переезда вошли города Черноморского побережья.

Более половины жителей Москвы и Петербурга признались, что готовы переехать в другие регионы страны ради работы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты опроса Исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру".

Опрос показал, что почти 60% жителей обеих столиц не против переезда. Еще треть готовы работать в другом российском городе не дольше трех лет. 28% честно признались, что спокойно покинут Москву и Петербург навсегда.

Примечательно, что женщины более легки на подъем, чем мужчины – 62% против 38% соответственно.

Самыми популярными местами для переезда стали города Черноморского побережья. Лидирующую позицию занял Сочи, куда ради работы готовы переехать 19% респондентов. Также в числе самых привлекательных мест оказались Крым, Ялта и Севастополь. Около 7% москвичей и петербуржцев хотели бы работать в Сибири. Некоторые выбрали Калининград и Дальний Восток.

Участники опроса готовы сменить место проживания ради более высокой зарплаты, смены климата, работы в известной компании и карьерного роста.

Ранее петербуржцы рассказали, нравится ли им ходить в гости.

Фото: pexels.com