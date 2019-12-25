Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Ростовом"

Игра состоится сегодня в 20:00 вечера.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч с "Ростовом", который проходит в рамках второго тура чемпионата России. Игра состоится сегодня в 20:00 вечера. Об этом сообщили в официальном telegram-канале футбольной команды.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Сердар Азмун, Артем Дзюба. Капитан команды Деян Ловрен.

В запасе – Даниил Одоевский, Георгий Королев, Дмитрий Чистяков, Данила Хотулев, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Даниил Кузнецов.

Ранее мы информировали, что петербургский ФК "Зенит" обыграл "Химки" со счетом 3:1 в матче 1-го тура российского футбольного чемпионата.

Фото: Piter.tv, telegram / Футбольный клуб "Зенит"