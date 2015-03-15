Стал известен состав "Зенита" на заключительный матч сезона

Игра начнется в 17:00.

Футбольный матч сине-бело-голубых с "Нижним Новгородом" состоится сегодня, 21 мая. Игра начнется в 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской команды.

На поле выйдут Одоевский, Круговой, Алип, Адамов, Сутормин, Оздоев, Барриос, Кузяев, Мостовой, Сергеев и Дзюба. На скамье запасных своего часа будут ждать Кержаков, Фатеев, Ногтев, Масальский, Черномырдин, Столбов, Вахания, Бязаров и Сергеев.

Игра состоится на поле стадиона "Нижний Новгород". На матче ожидается до 30 тысяч зрителей.

В футболе всегда хочется побеждать. Именно с такими мыслями мы приехали. Сергей Семак, главный наставник "Зенита"

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Видео: Телеграм / ФК "Зенит"