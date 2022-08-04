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Стаховский рассказал о диалоге с Рублевым по поводу событий на Украине

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По словам экс-теннисиста, он общается с некоторыми знакомыми из России.

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о диалоге с восьмой ракеткой мира Андреем Рублевым по поводу событий на Украине. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Football Hub.

По словам Стаховского, у него осталось несколько знакомых из России, с которыми он периодически созванивается. Экс-теннисист отметил, что они не занимали активную позицию в соцсетях или публично. Стаховский рассказал об общении с Рублевым после отстранения российских теннисистов от Уимблдона.

Я сказал ему: "Смотри, тебе с этим жить, если тебе комфортно жить, когда ты ничего не говоришь – это твоя жизнь. Но пойми, что за все, что сейчас происходит, когда-нибудь придется отвечать.

Сергей Стаховский, экс-теннисист

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе.

Видео: YouTube / Football Hub

Теги: андрей рублев, диалог, сергей стаховский
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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