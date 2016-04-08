St.Petersburg Fashion Week 2017

C 5-го по 8-ое октября Официальная Санкт-Петербургская Неделя Моды откроет профессиональный календарь недель мод в России. Совсем скоро жители города на Неве смогут окунуться в модный водоворот наряду с фэшн-инсайдерами и известными представителями мировой и локальной моды.

Сезон Spring/Summer 2018 в рамках Санкт-Петербургской Недели Моды пройдёт при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, под патронажем Синдиката Моды. Следует отметить, что за шестилетнюю историю существования St.Petersburg Fashion Week зарекомендовала себя, как ведущее событие индустрии моды не только в Санкт-Петербурге, но и всей России, с каждым годом открывая все больше имен местных талантливых дизайнеров, чьи работы со временем становятся востребованными далеко за пределами Санкт-Петербурга.

С особой гордостью, Официальная Санкт-Петербургская Неделя Моды представляет участника сезона — Модный Дом «ТАТЬЯНА ПАРФЁНОВА». Показ коллекции знаменитого Модного Дома, станет настоящим профессиональным подарком для всех.

Безусловное внимание Санкт-Петербургской Недели Моды, как и прежде, сфокусировано на российских дизайнерах, поэтому большую часть подиумных показов составят именно наши соотечественники. Имена всего списка дизайнеров, организационный комитет Недели Моды оставляет на время за занавесом, создавая некую интригу, им будет посвящен отдельный пресс-релиз. Всего в рамках сезона будут продемонстрированы более 30 коллекций именитых и более молодых дизайнеров.

Показы иностранных дизайнеров St.Petersburg Fashion Week SS’18 насыщены различной географией участников и станут открытием для России, их коллекции, гости SPbFW смогут увидеть впервые. Эпицентр модного круговорота откроет свои двери исключительно для инсайдеров, аккредитованных СМИ, байеров, экспертов мировой моды из России, и зарубежных стран и клиентов модных домов и дизайнеров.

St.Petersburg Fashion Week традиционно поддерживает молодых, перспективных дизайнеров, давая им возможность выступить на большом подиуме наряду с мэтрами индустрии моды. В новом сезоне в рамках Недели Моды состоятся показы дизайнеров, вышедших в полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров Благотворительного фонда «Русский Силуэт», возглавляемый почетным членом Российской академии художеств Татьяной Михалковой – масштабного состязания, в котором приняли участие более трех тысяч дизайнеров из России, Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана и стран Балтии.

Второй официальной площадкой сезона SS’18 станет Belmond Grand Hotel Europe. Бальный зал «Крыша» пятизвёздочной гостиницы в самом центре Санкт-Петербурге станет второй основной локацией SPbFW на протяжении первых двух дней. В четверг, 5 ого октября, на крыше отеля будет объявлен старт SPbFW POP-UP STORE, старт грандиозному модному шоппингу. POP-UP STORE становится тенденцией для индустрии моды. Покупателю предлагается небольшой «спектакль» - яркий и запоминающийся период продаж, который гарантирует эксклюзивность приобретенных вещей, так как временной промежуток работы Pop-up ограничен. Жители города Санкт-Петербург и гости из других стран и городов, байеры и пресса смогут ознакомиться с коллекциями, окунуться в атмосферу public talk под музыкальные сэты популярных диджеев, задавая с помощью музыки удачный ритм покупкам. Несомненно, POP-UP STORE – это пространство будущего, в котором каждый посетитель может купить вещи и одновременно посмотреть «спонтанные» короткие показы — Trunk Show.

Более десяти дизайнеров примут участие в новом формате сезона и бренд каждого из них станет неким открытием для гостей фэшн события. В качестве примера отличной новостью для всех станет участие двух дизайнеров, чья популярность растёт с каждым днём, набирая обороты. Евгения Петрова и Маргарита Панова продемонстрируют коллаборацию их брендов и порадуют своим личным присутствием и рассказами о своём творческом дуэте.

St.Petersburg Fashion Week расширяет свои границы присутствия в городе. Помимо подиумных показов на традиционной, единственной в городе высокотехнологической площадке Новой Сцены Александринского театра, которая стала визитной карточкой SPBFW, Официальная Санкт-Петербургская Неделя Моды расставит модные точки по городу и создаст Fashion Map – мода здесь и сейчас. Пусть диктовать и создавать новые законы в мировой моде дано единицам, зато следовать им позволено каждому. Модной картой могут воспользоваться все желающие, у которых есть стремление быть в тренде жизни и знать, что модно носить, где модно поесть, что модно увидеть.

Образовательная программа при поддержке стратегического партнёра Mod’Art St.Petersburg, вечеринки от ресторанного холдинга ReСa, официальное громкое закрытие сезона Spring/Summer 18 в винном баре Crazy Wine, всё это и не только соберёт более 15 тысячи посетителей и станет самым громким событием уходящего года.

