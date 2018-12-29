Ссора между двумя товарищами в Сосновом Бору закончилась поножовщиной

Мужчина ранил своего оппонента ножом в грудь.

Вечером 13 января в доме №15 по Копорскому шоссе Сосновоборского района между двумя товарищами произошла ссора, которая закончилась поножовщиной. Потерпевшим оказался 20-летний житель Соснового Бора. Его увезли в больницу с ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Из материалов дела следует, что во время дружеского застолья между мужчинами возник бытовой конфликт. Один из оппонентов схватил нож и ударил им другого в грудь. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в Сосновоборской больнице № 38.

Обвиняемого в преступлении задержала полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется расследование.

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